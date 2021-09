Krimovke po letu dni spet pred navijači

Pred rokometašicami Krima Mercatorja je prva domača tekma 27. zaporedne sezone v Ligi prvakinj proti atraktivnim tekmicam. V goste prihajajo serijske zmagovalke madžarskega državnega prvenstva in pokala ter petkratne zmagovalke Lige prvakinj, rokometašice Györi Audi ETO KC. Tekmice tudi v tej sezoni veljajo za ene od favoritinj za končno zmago. Evropski prestol so osvojile že v letih 2013, 2014, 2017, 2018 in 2019 ter bile trikrat zelo blizu (2009, 2012, 2016). Okostje ekipe ostaja tudi to sezono enako, po več kot dveh desetletjih je svojo pot zaključila legendarna Anita Görbicz, ki je v 18 sezonah dosegla neverjetnih 1016 zadetkov in velja za prvo strelko ženskega evropskega rokometnega tekmovanja. Belo-zeleni dres je v preteklosti nosila tudi 34-letna okrepitev Krima, Andrea Lekić, tretja na seznamu najboljših strelk tekmovanja (14 sezon; 850 zadetkov).

Na uvodni tekmi sezone, na kateri je delo delegatke opravljala Slovenka, Anja Frešer, so bile madžarske predstavnice s 35:29 boljše od evropskih prvakinj iz Norveške. Z izjemo slabšega začetka tekme, ko so tekmice vodile s 6:1, so varovanke Ambrosa Martina, ki se je julija vrnil na klop madžarske ekipe, držale niti v svojih rokah. Krimovke bodo po nepričakovanem in neprijetnem porazu na uvodu v evropsko sezono v Skandinaviji proti Savehofu sedaj prvo točko lovile proti papirnatim favoritinjam.