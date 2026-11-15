Izid, Liga prvakinj, 8. krog:
- skupina A:
Sola - Krim OTP Group Mercator 37:27 (18:16)
Krimovke po novem evropskem fiasku vse dlje od izločilnih bojev
Rokometašice Krima Mercatorja so odigrale osmo tekmo sezone v Ligi prvakinj. Ljubljančanke ostajajo pri zgolj eni zmagi. Na gostovanju na severu Evrope proti norveški Soli niso imele nobenih možnosti (37:27). Z novim porazom se Krimovke še dodatno odaljujejo od izločilnih bojev. Uvrstitev v play-off je le še teoretična.
Izid, Liga prvakinj, 8. krog:
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