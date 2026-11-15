Krimovke po novem evropskem fiasku vse dlje od izločilnih bojev

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Bi živeli na vodi? Na teh nizozemskih otočkih avtomobilov sploh ne poznajo

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Hiša za skoraj 23 milijonov evrov ima vse: kino, razgled, bazen in bar kar v vodi