Krimovke po porazu na Madžarskem že gledajo proti Romunkam

Po delnem rezultatu 9:2 v preostanku tekme so Madžarke le prišle do zanesljive zmage (32:25), Ljubljančanke pa bodo na premierno gostujočo morale še počakati. A dober vtis, ki so ga varovanke trenerja Uroša Bregarjapustile v 50 minutah tekme proti ekipi FTC, je dober obet pred nadaljevanjem sezone in le še vprašanje časa je, kdaj bodo nekdanje dvakratne evropske klubske prvakinje le prišle do prve gostujoče zmage v sezoni."Prvi polčas smo odigrali zelo dobro in vse do 43. minute je bil izid poravnan. Na koncu nam je zmanjkalo izkušenj, rokometašice so bile v krču. Obramba ni več delovala tako kompaktno, nato so tekmice naredile razliko, ki je nismo mogli več ujeti,"se v izjavi za uradno klubsko spletno stran spominja tekme na Madžarskem Bregar, ki je pohvalil svoje varovanke za pristop in željo, ob koncu pa je svoje naredila Krimova neizkušenost. Igralke so tudi preprosto izgorele v želji.