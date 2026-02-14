Krimovke po porazu v Koprivnici brez izločilnih bojev

Krimovke so po porazu na Hrvaškem zapravile vse možnosti za osvojitev šestega mesta v skupini B, ki prinaša dodatni tekmi za preboj v četrtfinale. Še drugič v tej sezoni so bile od njih boljše tradicionalne mednarodne tekmice iz Koprivnice, po porazu na lanski septembrski tekmi v Ljubljani z 22:27 so na Hrvaškem klonile s 23:24.

Slovenske prvakinje so slabo odprle najpomembnejšo tekmo v sezoni, kot so jo same poimenovale. Po zmedeni predstavi v napadu in obrambi so si že v 13. minuti pridelale zaostanek štirih golov (3:7), trener Žiga Novak pa je dve minuti kasneje zahteval prvo minuto odmora.

V skupini B bo v nedeljo na sporedu še danski obračun Ikast - Odense, po nepopolnem predzadnjem krogu pa je v vodstvu Brest z 20 točkami. Bukarešta in Ferencvaros sta zbrala po 18, Odense 17, Ikast po 16, Podravka sedem, Krim pet, Sola pa eno točko. Najboljši ekipi iz rednega dela se bosta uvrstili v četrtfinale, ekipe od tretjega do šestega mesta pa bodo nastopile v razigravanju za preboj med najboljših osem.

Njegove varovanke so po njej prepolovile zaostanek (6:8), nato pa so jim gostiteljice, ki niso mogle računati na svoji poškodovani prvi zvezdnici Katarino Pandža in Ano Debelić, v 19. minuti znova ušle za štiri gole (6:10). Med 21. in 24. minuto so naredile delni izid 3:0 in povsem zadihale za ovratnik domačim rokometašicam (10:11). Ljubljančanke so po izključitvi Tamare Mavsar doživele krizo in znova zaostale za štiri gole (10:14, 11:15).

Krimovke v drugi polovici niso naredile kakovostnega premika v svoji igri. Nekatere taktične spremembe, med drugim je krilna igralka Mavsar v napadu zaigrala na mestu srednje zunanje, sprva niso prinesle spremembe na igrišču, v 34. minuti pa so ostale še brez Danke Sofie Bardrum-Larsen, ki je po prekršku nad Mateo Pletikosić prejela rdeči karton.

Z igralko manj so po golih Tamare Horaček in Mavsar znižale na 14:16, nato pa v 39. minuti zastreljale kar dve sedemmetrovki, tako da so jim gostiteljice znova ušle na tri gole (14:17).

Sredi drugega polčasa so Ljubljančanke po simultanki Mavsar izenačile na 18:18. V prelomnih trenutkih dvoboja so zapravile številne priložnosti za vodstvo, gostiteljice pa so jim po "šahovski predstavi" v 54. minuti znova ušle na tri gole (20:23).

Krimovke so v naslednji minuti - po dveh golih s svoje polovice igrišča - izničile zaostanke in tekmo postavile v začetno izhodišče (23:23), v živčni in dramatični končnici pa so slovenske prvakinje kljub številnim priložnostim za preobrat doživele boleč poraz. Po njem so ostale tudi brez teoretičnih možnosti za osvojitev šestega mesta v svoji skupini.

V ljubljanski ekipi je bila najučinkovitejša Tamara Mavsar s sedmimi goli, vratarka Maja Vojnovič pa je zbrala 10 obramb.