Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Krimovke po porazu v Koprivnici brez izločilnih bojev

Koprivnica, 14. 02. 2026 21.58 pred enim dnevom 3 min branja 2

Avtor:
STA
Krim - Odense

Rokometašice Krima OTP Group Mercatorja so v predzadnjem krogu skupinskega dela lige prvakinj v Koprivnici izgubile proti Podravki s 23:24 (11:15) in ostale brez možnosti za nastop v izločilnih tekmah. Ljubljanska ekipa bo v zadnjem krogu 21. februarja gostila francoski Brest.

Krimovke so po porazu na Hrvaškem zapravile vse možnosti za osvojitev šestega mesta v skupini B, ki prinaša dodatni tekmi za preboj v četrtfinale. Še drugič v tej sezoni so bile od njih boljše tradicionalne mednarodne tekmice iz Koprivnice, po porazu na lanski septembrski tekmi v Ljubljani z 22:27 so na Hrvaškem klonile s 23:24.

Preberi še Celjani nadigrali turški Bešiktaš, v Turčijo z lepo prednostjo

V skupini B bo v nedeljo na sporedu še danski obračun Ikast - Odense, po nepopolnem predzadnjem krogu pa je v vodstvu Brest z 20 točkami. Bukarešta in Ferencvaros sta zbrala po 18, Odense 17, Ikast po 16, Podravka sedem, Krim pet, Sola pa eno točko. Najboljši ekipi iz rednega dela se bosta uvrstili v četrtfinale, ekipe od tretjega do šestega mesta pa bodo nastopile v razigravanju za preboj med najboljših osem.

Slovenske prvakinje so slabo odprle najpomembnejšo tekmo v sezoni, kot so jo same poimenovale. Po zmedeni predstavi v napadu in obrambi so si že v 13. minuti pridelale zaostanek štirih golov (3:7), trener Žiga Novak pa je dve minuti kasneje zahteval prvo minuto odmora.

Žiga Novak
Žiga Novak
FOTO: RK Krim Mercator

Njegove varovanke so po njej prepolovile zaostanek (6:8), nato pa so jim gostiteljice, ki niso mogle računati na svoji poškodovani prvi zvezdnici Katarino Pandža in Ano Debelić, v 19. minuti znova ušle za štiri gole (6:10). Med 21. in 24. minuto so naredile delni izid 3:0 in povsem zadihale za ovratnik domačim rokometašicam (10:11). Ljubljančanke so po izključitvi Tamare Mavsar doživele krizo in znova zaostale za štiri gole (10:14, 11:15).

Krimovke v drugi polovici niso naredile kakovostnega premika v svoji igri. Nekatere taktične spremembe, med drugim je krilna igralka Mavsar v napadu zaigrala na mestu srednje zunanje, sprva niso prinesle spremembe na igrišču, v 34. minuti pa so ostale še brez Danke Sofie Bardrum-Larsen, ki je po prekršku nad Mateo Pletikosić prejela rdeči karton.

Z igralko manj so po golih Tamare Horaček in Mavsar znižale na 14:16, nato pa v 39. minuti zastreljale kar dve sedemmetrovki, tako da so jim gostiteljice znova ušle na tri gole (14:17).

Sredi drugega polčasa so Ljubljančanke po simultanki Mavsar izenačile na 18:18. V prelomnih trenutkih dvoboja so zapravile številne priložnosti za vodstvo, gostiteljice pa so jim po "šahovski predstavi" v 54. minuti znova ušle na tri gole (20:23).

Krimovke so v naslednji minuti - po dveh golih s svoje polovice igrišča - izničile zaostanke in tekmo postavile v začetno izhodišče (23:23), v živčni in dramatični končnici pa so slovenske prvakinje kljub številnim priložnostim za preobrat doživele boleč poraz. Po njem so ostale tudi brez teoretičnih možnosti za osvojitev šestega mesta v svoji skupini.

V ljubljanski ekipi je bila najučinkovitejša Tamara Mavsar s sedmimi goli, vratarka Maja Vojnovič pa je zbrala 10 obramb.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
rokomet krim mercator

Konec evropske sezone že sredi februarja: 'Igralkam ne morem in ne smem očitati ničesar'

Celjani nadigrali turški Bešiktaš, v Turčijo z lepo prednostjo

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
inside1
15. 02. 2026 21.31
Proracun je sel v podn, imajo tujke ki so tudi reprezentankte v svoji drzavi. A res tu za drobiz igrajo al jih noben noce.? Pokazejo tak premalo. Rezultat pricakovan. Trener bolj cirkus zganja ob crti kot pa kako znanje....
Odgovori
0 0
ummax
15. 02. 2026 10.21
Vsako leto ista pesem...pred sezono mehurjenje in napovedi da bodo šle na vrh, ustavijo se pa na dnu. Škoda denarja za katerokoli tujko, da so SLO prvakinje.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
zadovoljna
Portal
V čipkasti obleki pokazala skoraj vse
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Nuša bo poskrbela za popoln preobrat
Nuša bo poskrbela za popoln preobrat
vizita
Portal
S staranjem telo pošilja tihe signale: ali jih prepoznate pravočasno?
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
cekin
Portal
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
moskisvet
Portal
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
dominvrt
Portal
Mark Zuckerberg širi svoj nepremičninski imperij
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Izvor živali v kitajskem horoskopu
okusno
Portal
Po sladkem vikendu: 5 lahkih kosil za nov začetek tedna
Hitra sladica za zimske počitnice
Hitra sladica za zimske počitnice
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
voyo
Portal
Ježek Sonic
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534