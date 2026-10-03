Krimovke v čudež verjamejo. Za kakšno točko proti Brestu bo potrebna pomoč od zgoraj

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Po uvodnih treh evropskih preizkušnjah v EHF Ligi prvakinj Krimovke v Brest odhajajo z željo po novem koraku naprej v igri. Ekipa pod vodstvom Rasmusa Poulsena od začetka sezone postopoma gradi svojo podobo, v ospredju pa sta hitrejša in bolj dinamična igra ter vključevanje mladih igralk, ki na najvišji evropski ravni dobivajo vse več priložnosti.

Nedeljski obračun bo prva evropska preizkušnja po reprezentančnem premoru, med katerim so številne igralke Krima nastopale za svoje izbrane vrste. Kar osem jih je bilo v slovenski reprezentanci, ob njih pa tudi člana strokovnega štaba Aljaž Pavlič, trener vratark, in kondicijski trener Marko Felja. Zdaj se pozornost znova usmerja v najmočnejše evropsko klubsko tekmovanje.

Rasmus Poulsen FOTO: Profimedia

"Po reprezentančnem premoru se veselimo vrnitve na igrišče. Nadaljujemo proces, ki smo ga začeli poleti, zdaj pa vstopamo v pomemben del sezone. Tekma v Brestu je zadnja v uvodnem nizu štirih tekem proti vrhunskim evropskim ekipam, zato vemo, da nas znova čaka izjemno kakovosten nasprotnik," je pred tekmo z Brestom, ki ima po treh tekmah stoodstotni izkupiček, za uradno spletno stran kluba povedal trener Rasmus Poulsen.

"Brest je odličen kraj za igranje rokometa, z odličnim vzdušjem, hkrati pa vemo, da so na domačem igrišču še posebej zahteven nasprotnik. Za nas je najpomembneje, da pokažemo, da kot ekipa iz dneva v dan napredujemo. Želimo narediti nov korak naprej in dati vse od sebe."

Ana Abina FOTO: Damjan Žibert

Podobno razmišlja tudi leva zunanja igralka Ana Abina, ki kot enega ključnih poudarkov izpostavlja predvsem zbranost skozi vseh 60 minut: "Od tekme z Brestom pričakujem predvsem borbeno in ekipno predstavo. Zavedamo se, da nas čaka zelo zahtevna tekma, zato moramo biti osredotočene od prve minute, predvsem pa zmanjšati število tehničnih napak in ne ponavljati napak s prejšnjih tekem. Vsako tekmo želimo izkoristiti za napredek ter izboljšati tiste segmente naše igre, kjer imamo še prostor za razvoj."

Po tekmi v francoski Bretaniji se bo evropska sezona za Krimovke nadaljevala v nedeljo, 11. oktobra, ob 16. uri z gostovanjem v Dortmundu pri Borussii, nato pa se Liga prvakinj vrača v Ljubljano. V soboto, 17. oktobra, ob 18. uri bo v Hali Tivoli gostovala Budućnost iz Podgorice.