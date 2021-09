Krimovke po tesni končnici ostale brez točk

Rokometašice Krima Mercatorja so v prvem krogu lige prvakinj v gosteh izgubile proti švedskemu Sävehofu z 28:29 (13:11). Krimovke bodo tekmo drugega kroga igrale v soboto, 18. septembra, ko bodo gostile madžarski Györ.

Krimovke v tej sezoni ciljajo precej višje kot v minulih tekmovalnih obdobjih. Ljubljanska ekipa se je okrepila s številnimi odličnimi igralkami, ki pa se bodo morale najprej vklopiti v sistem trenerja Uroša Bregarja in vzpostaviti pravo kemijo. Težave na novo sestavljene ekipe so se poznale predvsem v drugem polčasu, potem ko so prvega Krimovke dobile s 13:11. Začetek je bil udaren, saj so v 11. minuti Bregarjeve varovanke vodile s 4:0. Nato so tudi domačinke stopile na plin in hitro znižale na 3:4, kasneje pa izenačile na 6:6 po golu Trine Mortensen. Po izenačenem nadaljevanju so Krimovke prek ene od številnih novink Andreje Lekić povedle z 12:9, rezultat polčasa pa je postavila Alison Pineau (13:11).

icon-link Statistika tekme Krim Mercator-Sävehof FOTO: Sofascore.com

Drugi del se je za Ljubljančanke začel slabše, saj so hitro tekmicam dovolile, da so se približale in prek daleč najboljše predstavnice Švedinj Jamine Roberts tudi povedle s 17:16. V čvrstem obračunu so boljše minute slovenskih prvakinj botrovale novemu vodstvu z 20:19, ko je bila natančna Dragana Cvijić, Srbkinja pa je znova vzpostavila vodstvo gostij za dva gola (22:20). Dvoboj preobratov se je nadaljeval, saj so z delnim izidom 4:0 domačinke prvič na tekmi povedle za dva gola po slabših minutah slovenskih predstavnic. Te so strnile vrste v zaključku in vnovič povedle s 27:26 po edinem zadetku Alje Varagić.

