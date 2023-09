Krimovke po tretji zmagi na vrh skupine v Ligi prvakinj

Sredina prve polovice tekme je minila v absolutnem znamenju varovank črnogorskega strokovnjaka na klopi ljubljanske ekipe Dragana Adžića . Predvsem so se sijajno odzvale ob izključitvi krožne napadalke Tatjane Brnović , v njeni odsotnosti so si v 14. minuti prvič na dvoboju priigrale dva gola prednosti (7:5), le dve minuti kasneje pa je Rusinja Darja Dmitrijeva svoje soigralke povedla v vodstvo 8:5.

V Stožicah se je uvodoma odvijal ogorčen boj za vsak košček igrišča. Igralke obeh ekip so v celoti izpolnjevale navodila iz slačilnice in se neprestano izmenjavale v vodstvu.

Krimovke blestijo v uvodnem delu najbolj imenitnega klubskega tekmovanja na stari celini. Po zmagah nad poljskim Lubinom in danskim Esbjergom so danes v Stožicah z odlično predstavo v obrambi premagale še tradicionalne tekmice iz madžarske prestolnice, po tretji zmagi pa so na vrhu skupine B.

Minuta odmora madžarske ekipe ni prekinila naleta Krima, ki je v 18. minuti po golu Tamare Mavsar že vodil z 9:5. V 23. minuti je Valentina Klemenčič iz (pol)nasprotnega napada povišala na 13:8, prednost petih golov so Ljubljančanke imele tudi na polovici tekme (15:10).

Krimovke v drugem polčasu niso popustile niti za ped, še naprej so odlično igrale v obrambi in v 38. minuti po zadetku Črnogorke Jovanke Radičević prvič na dvoboju povedle za šest golov (19:13). V prelomnih trenutkih dvoboja so imele absoluten nadzor nad evropskimi klubskimi podprvakinjami in se jim deloma oddolžile za dva poraza iz minule sezone. Največ so vodile v 52. minuti, ko je Ajla Varagić zadela za +12 (31:19). V končnici so vidno popustile, zmage pa v nobenem trenutku niso ogrozile.

V ljubljanski ekipi je bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Rusinja Darja Dmitrijeva, ki je dosegla devet golov. Slovenska reprezentantka Tamara Mavsar je za zmago prispevala sedem zadetkov.