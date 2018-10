Krimovke prišle na okus: Vemo, da lahko uspeh proti Nemkam na koncu odloča o marsičem

Slovenske prvakinje so dosegle prvo zmago v najbolj imenitnem klubskem tekmovanju na stari celini. Po pričakovanem uvodnem porazu pri "rokometnih vesoljkah" iz madžarskega Györa so na kolena položile nemške prvakinje, njihov odpor pa so zlomile šele v drugi polovici tekme. Ena glavnih nosilk igre Krimovk je bila kapetanka Miša Marinček Ribežl, ki je odlično branila svoja vrata. Še posebej v drugem polčasu, ko so Ljubljančanke uprizorile preobrat za končno visoko zmago, je izkušena vratarka sedemkratne nemške prvakinje spravljala v obup. Na koncu se je ustavila pri trinajstih uspešnih obrambah. "Zmaga, ki smo jo dosegle, je plod ogromnega garanja in dela. Če pogledamo le rezultat, vidimo, da je za nami trda tekma. Prvi polčas smo začele v krču, ustvarile smo si nek pritisk, saj smo vedele, da bomo igrale doma. Vemo, da lahko ta tekma na koncu odloča o marsičem, zato sem ponosna in srečna, da smo v drugem polčasu prikazale takšno igro, kakršno smo gradile cel teden. Da smo uspele zamisli s treninga prenesti na tekmo, mi pomeni ogromno," je po lepi otvoritveni domači zmagi v Evropi dejala Miša Marinček Ribežl.



Ljubljanska ekipa bo v prihodnjem krogu v soboto gostovala v hrvaški Koprivnici.