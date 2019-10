Krimovke po zmagi na Švedskem zdaj 'grozijo' prvakinjam: 'Ne bomo predčasno slekle hlač'

Pred sobotnim velikim spektaklom, na katerem se bodo Ljubljančanke pomerile proti aktualnemu evropskemu prvaku, madžarskemu Györu so generalko za veliki izpit opravile na tekmi domačega prvenstva proti Ptuju, ko so priložnost dobile predvsem mlade rokometašice.

Evropske prvakinje podirajo rekord za rekordom. Niz neporaženosti šteje kar 23 tekem, nazadnje so izgubile v glavnem delu sezone 2017/18. Svojo moč so pokazale tudi na zadnjem gostovanju pri češkemu Baniku, ustavile so se pri številki 46 in z razliko 25 zadetkov podrle rekord v najvišji razliki (46:21).

A povsem drugače bo v soboto zvečer, ko na Kodeljevem gostuje ena najboljših ekip v zadnjem desetletju. Serijske slovenske prvakinje se bodo merile z aktualnim prvakom Evrope in tudi letos prvim favoritom, madžarskim Györom, proti kateremu bodo možnosti za presenečenje zelo majhne. Zato mnogi menijo, da bo to najtežja, a v psihološkem smislu tudi najlažja tekma sezone. "O ekipi Györa bi lahko govoril samo v superlativih. To so igralke najvišjega možnega ranga, ki so suvereno, z dvema gladkima zmagama, odprle tekmovanje. Mi ne moremo razmišljati o ničemer drugem, kot o tem, kako čim dražje prodati svojo kožo," napoveduje trener Ljubljančank Uroš Bregar, ki večjih težav s poškodbami igralk nima.