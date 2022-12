Krimovke po zmagi v Franciji spet v igri za izločilne boje

Varovanke črnogorskega strokovnjaka na klopi Krima Dragana Adžića so zelo dobro odprle obračun v Brestu. V sedmi minuti so povedle s 4:2, potem ko sta verižna gola dosegli Rusinja Darja Dmitrijeva in Barbara Lazović . A nato so doživele prvo manjšo krizo na dvoboju, po delnem izidu 0:3 pa v 12. minuti prvič na dvoboju zaostale (4:5). Po obdobju izenačene predstave je Nataša Ljepoja v 19. minuti drugič na tekmi prejela dvominutno kazen. Gostiteljice so izkoristile odsotnost bojevite krožne napadalke, minuto kasneje so Ljubljančankam ušle na dva gola (7:9), v 25. minuti pa na tri (7:10).

Krim Mercator je po nepopolnem devetem krogu na sedmem mestu v skupini A. V vodstvu sta norveški Vipers Kristiansand in romunska Bukarešta s 13 točkami, nemški Bietigheim in danski Odense (vsi tekma manj) sta zbrala po deset, madžarski Ferencvaros devet, Brest sedem, Krim Mercator šest, češki Banik Most pa je na zadnjem mestu brez točk. Ljubljanska ekipa bo po božično-novoletnem premoru naslednjo tekmo igrala 8. januarja prihodnje leto, ko bo doma gostila Bietigheim. V nadaljevanju se bo nato doma pomerila še z Banikom iz Mosta in Bukarešto, v gosteh pa s Ferencvarosem in Kristiansandom.

Adžić je takoj zahteval minuto odmora, poleg zaostanka je Črnogorca zmotil tudi izjemno dolg strelski post njegovih varovank med 16. in 25. minuto. Po nekaterih spremembah na taktičnem in kadrovskem področju so se Ljubljančanke v 27. minuti povsem približale gostiteljicam (9:10), na veliki odmor pa se odpravile z zaostankom dveh golov (10:12). Začetek drugega polčasa je minil v obojestransko raztrgani igri. Ljubljančanke so v 35. minuti izenačile na 14:14, sredi polčasa pa si drugič na dvoboju priigrale dva gola prednosti (17:15), potem ko sta zadeli Lazović in Maja Svetik. Minuta odmora domače ekipe ni zaustavila njihovega naleta, Svetik je slovenske prvakinje v 47. minuti prvič na dvoboju popeljala do vodstva treh golov (19:16).

Ljubljanska ekipa v prelomnih trenutkih dvoboja ni popustila, dobro predstavo je prikazala predvsem v obrambi, ki jim je tudi prinesla drugo zmago nad Brestom v tej sezoni. Brest ji je do konca tekme vseskozi dihal za ovratnik, v živčni in napeti končnici pa so rokometašice iz Ljubljane v pravih trenutkih dosegale gole in vse do zadnjega zvoka sirene zadržale prednost enega do dveh zadetkov.

V ljubljanski ekipi je bila na tekmi najbolj učinkovita Črnogorka Jovanka Radičević s sedmimi, sledila pa ji je Rusinja Darja Dmitrijeva s petimi goli.



Izid:

Brest - Krim Mercator 22:24 (12:10)