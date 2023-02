Krimovke poražene na Norveškem, izločilni boji se izmikajo

Slovenske prvakinje so gostovale pri ekipi, ki je osvojila naslov evropskih prvakinj v 2021 in 2022, nadejale pa so se, da bodo Norvežanke morda za malenkost manj zagrizene, saj so si že pred tem zagotovile četrtfinale. Toda v nepopustljivem skandinavskem slogu je bil Kristiansand večji del tekme v zanesljivem vodstvu in gostjam ni dal možnosti za presenečenje.

V igri za prvo šesterico v skupini A, ki bo nadaljevala tekmovanje, kljub porazu ostaja tudi Krim, ki ga v zadnjem krogu čaka obračun z Bukarešto. Tudi ekipa Elizabeth Omoregie si je že pred tem zagotovila četrtfinale. Krim bo imel v zadnjem krogu dvoboj na daljavo predvsem z Bietigheimom, ki je danes izgubil proti Ferencvarosu (Madžarke so s tem že v dodatnih tekmah za preboj med osem). Toda Nemke, ki so sicer točkovno izenačene z Ljubljančankami, so v veliki prednosti, saj imajo - ob identičnem razpletu medsebojnih tekem - precej boljšo razliko v danih in prejetih zadetkih, obenem pa bodo doma igrale proti daleč najslabši ekipi skupine Baniku Mostu.

Za zdaj je ulovljiv tudi še Brest, ki ima točko več od Krima in v nedeljo igra proti Bukarešti, v zadnjem krogu pa proti Kristiansandu. Ob dveh njegovih porazih in zmagi Krima proti Bukarešti bi tako Ljubljančanke napredovale v "play-off" za četrtfinale. Norvežanke so tekmo začele v skladu s pričakovanji, glede na to, da so bile v vlogi favoritinj. Povedle so s 3:1 in 5:2, toda izbranke Dragana Adžića so nato držale korak z gostiteljicami in se približale ter tudi izenačile na 8:8. Ana Vjahireva pa je z zaporednima zadetkoma poskrbela za dotlej najvišjo prednost gostiteljic (14:10), ki so v drugi polčas šle s prednostjo petih golov.