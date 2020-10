Krimovke pred drugim gostovanjem v Ligi prvakinj: Čas je za prvo zmago

Nazadnje so Francozinje in Slovenke moči pomerile v sezoni 2011/12. Še pod taktirko Toneta Tisljaso bile v gosteh za gol boljše Slovenke (21:20), na povratni tekmi so zabile štiri gole več (28:24). Tudi dve sezoni pred tem so bile Slovenke obakrat boljši tekmec (37:30, 35:31), opekle so se na domači tekmi leta 2008, ko so bile Francozinje boljše z 31:26, a že na povratni tekmi je bilo slavje na strani tigric (33:29). Ljubljančanke se tudi tokrat nadejajo takšnega izida. "Vesel sem, da so dekleta zdrava. Glede na to, da je bil na sporedu reprezentančni premor smo imeli dovolj časa, da smo se vrnili v pogon ter nadoknadili, kar smo izgubili. Tekmec je zelo dobra ekipa. Naša naloga je, da bomo ustavili njihovo zunanjo linijo, so tudi zelo agresivne, predvsem v napadu," je za uradno spletno stran kluba dejal trener Bregar. "Glede na prvi dve odigrani tekmi imamo tokrat še večjo željo, da osvojimo dve točki. Stavile bomo na borbenost v obrambi, ki je naš adut. V času karantene smo se individualno dobro pripravljale, v reprezentanci pa smo se vrnile k igri z žogo. Trdo smo trenirale, da bomo v soboto še boljše," je trenerja "dopolnila" kapetanka ekipe Nina Žabjek.

EHF Lige prvakinj, skupina A, sobota:

Metz Handball : RK Krim Mercator