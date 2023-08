Krimovke pred Ligo prvakinj čaka le še turnir v Koprivnici

Rokometašice Krima Mercatorja so se v okviru četrtega tedna poletnih priprav minulih nekaj dni mudile v francoskem Metzu, kjer so se z domačo zasedbo ter ekipama madžarskega FTC-ja in črnogorske Budućnosti Bemax pomerile na močnem mednarodnem prijateljskem turnirju. Ljubljančanke so ga sklenile na končnem drugem mestu.

icon-expand Dragan Adžić s svojimi varovankami FOTO: RK Krim Mercator

Ekipa se je na prvo skupno pot izven meja naše države odpravila že dan pred turnirjem, prosto dopoldne pa je izkoristila za sproščen ogled živalskega vrta Amneville. Krepitev ekipnega duha se je kot pozitivna izkazala tudi dan pozneje, ko se je zasedba ljubljanskega stratega Dragana Adžića v prvem polfinalnem dvoboju turnirja International De Metz Handball pomerila proti FTC Rail-Cargo Hungaria. Krimovke so v hrbet madžarskim tekmicam gledale vse do 20. minute, ko je Aleksandra Rosiak povedla ljubljanski voz do delnega izida 6 : 0. Rezultat 15 : 13 ob polovici tekme je bil tako na strani tigric.

In nič drugače ni bilo v drugem delu srečanja. Krimovke so prednost zanesljivo branile, najvišjo so imele v 36. in 37. minuti, ko so vodile za šest golov. V izdihljajih tekme so se sicer tekmice uspele približati na minimalen zaostanek, a je s tremi zaporednimi goli stvari na svoje mesto postavila Tatjana Brnović, končni izid obračuna (30 : 26) pa je postavila Daria Dmitrieva.

Sledil je še finalni dvoboj – proti gostiteljicam, rokometašicam Metza, ki so v polfinalu s 33:18 premagale Budućnost Bemax. Spreminjanje rezultata v dvorani Complexe Sportif Saint Symphorien je bilo tokrat v naših očeh nekoliko drugačno. Krimovke so namreč v prvem delu srečanja uspešno konkurirale svojim tekmicam in bile po 30 minutah zadaj le za zadetek, po vrnitvi na parket pa so gostiteljice pred domačimi navijači pokazale moč in igro, ki jo bo ljubljanska ekipa uporabila kot prepotrebno lekcijo pred medsebojnima dvobojema v EHF Ligi prvakinj. Finalni dvoboj se je končal z rezultatom 31 : 38. Najbolj razpoložene strelke v črnih (gostujočih) dresih so bile sicer Tamara Mavsar s sedmimi goli ter Daria Dmitrieva in Tatjana Brnović s po šestimi zadetki. V petem tednu priprav Krimovke najprej čaka nekaj domačih treningov, konec tedna pa še zadnji dve pripravljalni tekmi. Obe bo ekipa odigrala v Koprivnici.

icon-expand Izkušena Tamara Mavsar se je vrnila v tabor Krimovk. FOTO: Damjan Žibert

Premešana igralska zasedba



V ljubljansko ekipo so se letos poleti vrnile slovenske reprezentantke Tamara Mavsar, Maja Vojnovič in Nina Zulić ter Črnogorka Tatjana Brnović, nov obraz pa je njena rojakinja Itana Grbić, ki je pred prihodom v Slovenijo igrala za nekatere imenitne ekipe, kot so Budućnost, Vardar Skopje iz Severne Makedonije, Bukarešta, Ferencvaros in francoski Brest.