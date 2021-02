Krimovke bodo formo za končnico ostrile v Podgorici

Tekmicam bo prijateljska tekma, ki bo v soboto v Podgorici, služila kot uigravanje pred nadaljevanjem tekmovanja v Ligi prvakinj, kjer Krimovke čaka ruski CSKA, Budućnost se bo pomerila proti madžarskemu FTC-ju. Črnogorke so v prvem delu tekmovanja tekmovale v skupini B ter s petimi zmagami in skupno 12 točkami zasedle 5. mesto. Ljubljančanke so zmagale dvakrat in zbrale sedem točk. V ekipi gostiteljic sta trenutno poškodovani Andrea Lekić in vratarka Barbara Arenhart, ki se prihodnjo sezono selita v prestolnico Slovenije.

Kot je znano so se ljubljanske rokometašice uvrstile v osmino finala, kjer jih čaka drugouvrščena ekipa iz skupine B. Ruske rokometašice so v skupinskem delu tekmovanja zabeležile 11 zmag, en neodločen rezultat in dva poraza ter v skupini zaostale le za prvouvrščenim madžarskim Györom Audi ETO KC. Pri tekmicah Krima Mercatorja v osmini finala najelitnejšega evropskega tekmovanja za ženske, so bile v skupinskem delu najuspešnejše Ekaterina Ilina z 59 zadetki, Polina Vedekhina s 50 in Darya Dmitrieva s 46. Precej uspešni sta tudi njihovi vratarki, Anna Sedoykina 7,25 obrambami na srečanje in 42 letna Chana Feaciela Massonde Souza s 6 obrambami na srečanje.