Krimovke pred najzahtevnejšim gostovanjem v sezoni: 'To tekmo bo najlažje odigrati'

Krimovke so na treh tekmah enkrat zmagale in dvakrat izgubile. Z dvema točkama zasedajo tretje mesto v skupini D, s tremi oziroma šestimi sta pred njimi Banik Most ter Györ. Sävehof na četrtem mestu ima eno točko. Evropske prvakinje sodijo v najožji krog favoritinj za letošnjo končno zmago. V prejšnjem krogu so na Kodeljevem pokazale svojo kakovost in prepričljivo zmagale, čeprav domačinke niso igrale slabo. Tokrat želijo proti Györu pokazati novo dobro predstavo in se čim bolje meriti s favoriziranimi tekmicami. "Vzdušje je dobro, dobro treniramo. Tudi na tekmi državnega prvenstva smo končno odigrale lepo, prijetno tekmo. Forma se stopnjuje. Želim, da bi čim prej sanirale poškodbe in da zaigramo vse skupaj. Mislim, da bo Nataša nared in da jo bomo izkoristile kot presenečenje za sobotno tekmo," v pripravi na zahtevno gostovanje na Madžarskem pravi kapetanka Krima Polona Barić. "Upam, da bom nared in bom pomagala. Pripravljam se fizično, končno pa bi rada prijela žogo in metala na gol," je bila kratka in jedrnata Nataša Ljepoja.