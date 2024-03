Krimovke po slabem startu prvič izenačile, a nato spet popustile (4:7*)

Ljubljančanke so v skupini B lige prvakinj zasedle peto mesto in bodo posledično prvi obračun kvalifikacij odigrale pred domačim občinstvom v Stožicah. V prvem delu so Ljubljančanke, ki jih s klopi vodi črnogorski strateg Dragan Adžić, šestkrat zmagale, enkrat remizirale in sedemkrat izgubile. Romunke, za katere igra tudi slovenska reprezentantka Elizabeth Omoregie, so nevarne z vseh položajev, v skupini A pa so zasedle četrto mesto. Osvojile so 17 točk za osem zmag in en remi po 14 dvobojih.

V primeru napredovanja bi se Krimovke v četrtfinalu udarile s francosko zasedbo Metza, ki je bila v skupinskem delu tekmovanja dvakrat prepričljivo boljša od Ljubljančank.

Preostali pari play-offa so Ferencvaros - Brest (sobota) ter Kristiansand - Debrecen in Bietigheim - Ikast (obe v nedeljo). Povratne tekme bodo teden dni kasneje.

Neposredni nastop v četrtfinalu so si poleg Metza priigrale še ekipe Györa z Ano Gros, Esbjerga in Odenseja.

Izid, liga prvakinj, play-off za četrtfinale, prva tekma:

Krim Mercator - Bukarešta 1:3*