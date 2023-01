Krimovke pred tekmo leta: Verjamemo, da bomo pokazale naš pravi obraz

Ljubljanska ekipa je na doslej zadnjem dvoboju v Franciji konec decembra premagala Brest in se francoski ekipi približala le na točko zaostanka. Francozinje so šeste s sedmimi točkami, Slovenke mesto za njimi. V skupini A sicer vodi Bukarešta s 15 točkami, sledijo pa Kristiansand (13), Odense (12) in Bietigheim (10).