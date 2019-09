Potepale se bodo: Krimovke pred začetkom Lige prvakinj v različnih reprezentancah

Že uvodna preizkušnja bo za pomlajeno ljubljansko zasedbo ena ključnih v lovu na glavni del tekmovanja v Ligi prvakinj. V goste namreč prihaja češki Banik Most, ki si je mesto v skupini D zagotovil prek kvalifikacij. Tigrice se bodo v nadaljevanju evropske sezone pomerile še proti madžarskemu evropskemu prvaku Györiju in švedskemu Sävehofu. Tik pred začetkom nove evropske sezone so reprezentančne aktivnosti za teden dni skočile pred klubske. Začenjajo se namreč kvalifikacije za evropsko prvenstvo, v katerih bo vsaka reprezentanca odigrala po dva dvoboja. Sedem Ljubljančank bo obleklo dres slovenske izbrane vrste, še tri se bodo predstavile v tujini. Polona Barič, Alja Varagić, Nina Zulić, Hana Vučko, Nina Žabjek, Maja Vojnović, Valentina Klemenčičbodo novo veliko tekmovanje lovile na tekmah proti Kosovu in Belorusiji. Antonija Mamić bo z Avstrijo igrala proti Nizozemski in Španiji. Ana Kojić in Marianna Rebičova se bosta s Srbijo oziroma Slovaško pomerili ena proti drugi, prva bo še prej lovila zmago proti Švici, druga proti Rusiji.

Prvenstvo stare celine bo med 4. in 20. decembrom potekalo na Norveškem in Danskem, poleg obeh gostiteljic pa bodo tam zaigrale še prvo in drugouvrščene ekipe iz kvalifikacij. Slovenija tretje zaporedno evropsko prvenstvo lovi v skupini 3, Avstrijo najdemo v skupini 1, Srbija in Slovaška sta v skupini 4.