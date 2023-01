Krimovke proti Bietigheimu do pomembne zmage

Izbranke Dragana Adžića so na pomembni tekmi premagale nemško zasedbo in se po četrti zmagi v sezoni prebile na želeno šesto mesto na lestvici skupine A, ki zagotavlja nadaljevanje tekmovanja. Pred njimi so romunska Bukarešta s 17 točkami, norveški Kristiansand s 15, danski Odense s 14, Bietigheim z desetimi in madžarski Ferencvaros z devetimi točkami.

Če so krimovke na prvi medsebojni tekmi v Nemčiji izgubile s 23:30, pa so tokrat že v prvem polčasu postavile trdne temelje za pomembni točki, v drugem pa znale obdržati pridelano. Po današnji tekmi bodo Ljubljančanke v nadaljevanju gostovale pri Ferencvarosu in Kristiansandu, doma pa se bodo pomerile z Banikom in Bukarešto.

Ljubljančanke so na tekmi prvič povedle pri 4:3, potem ko je tri zaporedne gole dosegla Jovanka Radičević. Nalet je domača ekipa nadaljevala, z dvema goloma Darje Dmitrijeve in enem Aleksandre Rosiak je bilo v deveti minuti že 7:3. Slednja ob prednosti igralke več v 12. minuti zadela tudi že za 9:4.