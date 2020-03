Krimovke proti Budućnosti za zaprtimi vrati

Zaradi novih informacij in navodil s strani odgovornih institucij in zagotavljanja varnosti so tekmo 6. kola glavnega dela EHF rokometne Lige prvakinj med Krimom Mercatorjem in Budućnostjo morali zapreti za javnost.

Krimovke ne bodo imele pomoči navijačev. FOTO: Damjan Žibert Ljubljanska ekipa se je za ta korak odločila po novih informacijah in navodilih s strani odgovornih institucij zaradi zagotavljanja varnosti. V Sloveniji je doslej potrjenih 12 okužb z novim koronavirusom. Stopnja tveganja prenosa se povečuje, zato bo minister za zdravje podpisal sklep o prepovedi večjih prireditev.