Krimovke proti danskim prvakinjam nemočne

Rokometašice Krima Mercatorja so v desetem krogu Lige prvakinj izgubile proti Odenseju z 19:24 (5:15). Ljubljančanke bodo naslednjo tekmo igrale v sredo, ko bodo v okviru vnaprej igrane tekme 13. kroga gostovale pri Györu. Prihodnjo nedeljo pa jih v 11. krogu čaka še gostovanje v Metzu.

Slovenske prvakinje so prvo medsebojno tekmo z dansko zasedbo v gosteh izgubile s 24:26. Tokrat pa so bile precej dlje od uspeha, saj so jim gostje z Danske že v prvem polčasu pobegnile za deset golov. Tako je bil drugi polčas kljub nekaterim prebliskom domačih bolj ali manj le formalnost. Ljubljanska ekipa, ki je šesta med osmimi v skupini B, je tako na dosedanjih tekmah zbrala pet točk. Proti moskovskemu CSKA-ju je osvojila tri od štirih možnih točk, v gosteh je premagala še turški Kastamonu, na tekmah proti Györu, Kristiansandu, Metzu, Sävehofu in dvakrat Odenseju pa je ostala praznih rok.

RK Krim - Odense Handbold 2

Ljubljančanke so tekmo, svojo prvo evropsko v tem koledarskem letu, potem ko je bil dvoboj z norveškim Kristiansandom prestavljen zaradi okužb z novim koronavirusom v slovenski ekipi, začele precej zadržano in nenatančno. Gostje so v deveti minuti prvič povedle za dva gola (4:2), minuto pozneje pa že s 5:2. Razpoložena Mie Enggrob Hoejlund je še povečala prednost gostij, ko je v 15. minuti s svojim tretjim golom poskrbela za 7:3 in minuto odmora domače vrste. Ta pa ni pomagala – Trine Knudsen je takoj zatem povišala na 8:3, Bo van Wetering pa že na 9:3. Domačinke so dotlej v dansko mrežo spravile le tri žoge z enajstimi streli, tako da takšno razmerje moči ni presenetilo. Še več, danska zasedba še naprej ni popuščala in je nekaj minut pozneje – tudi po novih tehničnih napakah ljubljanske ekipe – vodila z ogromnih 12:4. Za nameček je nato kaznovala še izključitev Maje Svetik in tekmo praktično odločila pri izidu 15:5 v 27. minuti. To je bil tudi izid polčasa, v katerem so krimovke unovčile le pet od 17 strelov.

Maja Svetlik

Bolje, s kar petimi zaporednimi goli so izbranke Natalije Derepasko začele drugi polčas. Tako so vzbudile nekaj upanja po poraznem prvem delu, ki pa je deloma spet zamrlo po treh hitrih Odensejevih zadetkih zapovrstjo in spet malce vzniknilo sredi polčasa po golu Betchaidelle Ngombele za 13:18.

Toda gostje so pozneje znale unovčiti izključitev Allison Pineau za nov žebelj v Krimovo krsto in pobeg na 21:13. To je bila zanje več kot dovolj velika zaloga za zadnjih slabih deset minut.

Allison Pineau

"Najprej bi čestitala Odenseju za odlično tekmo, to je res dobra ekipa. Potem pa bi se opravičila navijačem za naš katastrofalen prvi polčas. Me pa veseli, da smo se zbrali v drugem polčasu in pokazali, da še nismo pozabili igrati rokometa. Upam, da bomo tako nadaljevali," je po tekmi povedala Derepaskova.

