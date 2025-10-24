Svetli način
Drugi športi

'Resnično verjamem, da bomo kmalu našli formulo in začeli osvajati točke'

Ljubljana, 24. 10. 2025 11.54 | Posodobljeno pred 1 uro

Krim OTP Group Mercator se bo v soboto v 5. krogu EHF Lige prvakinj pomeril z romunskim CSM-jem. Tekma bo, prvič v tej sezoni, v Areni Stožice. Bo to kaj pomagalo na poti k prvi evropski zmagi v sezoni?

Krimovke v tej sezoni še niso osvojile niti točke.
Krimovke v tej sezoni še niso osvojile niti točke. FOTO: Aljoša Kravanja

Uvodni del EHF Lige prvakinj se sicer ni odvil po željah Ljubljančank, saj v prvih 4. krogih niso okusile slasti zmage. A priložnost za dokazovanje in prve točke v sezoni prihaja že v soboto, ko v Areno Stožice prihaja stari znanec, CSM iz Bukarešte.

Anne With Johansen
Anne With Johansen FOTO: Damjan Žibert

"Na treningih smo več poudarka namenili tranzicijski fazi igre, kar nam prinaša hitrejše strele pri višjem tempu, kar je bil na dosedanjih tekmah največji izziv," je dejal trener Žiga Novak in dodal: Če bomo te stvari izboljšali, sem prepričan, da bo naša igra videti bolje in se bo krivulja rezultatov obrnila navzgor.

Preberi še V Evropi brez točke, v Sloveniji še naprej prevladujejo

"Imeli smo zahteven začetek, vendar mislim, da je ekipa v določenih obdobjih pokazala dober rokomet. Pokazale smo borbeni duh in da smo sposobne, ko smo popolnoma osredotočene. Na tekmah smo imele dobre trenutke in če bomo gradile na tem, sem prepričana, da bomo kmalu prišle do želenih rezultatov," je optimistično razpoložena tudi mlada Anne With Johansen iz Danske, ki je pred sezono okrepila vrste ljubljanskih rokometašic. "Imamo veliko prostora za napredek in resnično verjamem, da bomo kmalu našli pravo formulo in začeli osvajati točke," je dodala 21-letna Danka.

Amra Pandžić in Maja Vojnović
Amra Pandžić in Maja Vojnović FOTO: AP

Poslavljata se Alja Varagić in Amra Pandžić
Prav tako še velja pudariti, da se bo klub na nedeljski tekmi poslovil od Alje Varagić in Amre Pandžić, dolgoletnih Krimovk, ki sta konec minule sezone zaključili svojo športno pot. Gledalci in navijači so vabljeni, da se v Stožice odpravijo že prej, saj se bo dogajanje z nagradnimi igrami, animacijskim programom predvsem za najmlajše (kolo sreče, strel na gol z merjenjem hitrosti) začelo ob 17. uri.

Alja Varagić
Alja Varagić FOTO: AP

Tudi proti CSM-ju rožnate
Oktober bo obarvan rožnato, saj so se v klubu še bolj aktivno povezali z Združenjem Europa Donna Slovenija. Tako bo tudi sobotna tekma proti CSM-ju – tako kot je bila že prva oktobrska proti FTC-ju – namenjena osveščanju o raku dojk. Krimovke bodo na to opozarjale s posebnimi ogrevalnimi majicami in roza pentljicami, klub pa bo na družbenih omrežjih v oktobru svoje profile simbolno obarval v rožnato barvo.

