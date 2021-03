Krimovke proti favoriziranim Rusinjam brez bele zastave

Po treh tednih premora rokometašice Krima Mercatorja čaka nadaljevanje evropske sezone. Na prvi tekmi osmine finala lige prvakinj bodo v Stožicah gostile drugouvrščeno ekipo iz skupine B. Povratna tekma za med najboljših osem evropskih ekip bo v soboto, 13. marca, ob 16. uri v Moskvi. Z Rusinjami se je izbrana vrsta Bregarja to sezono že pomerila. Na drugi tekmi prvega dela sezone so krimovke v gosteh odščipnile točko Rostov Donu, v Hali Tivoli so bile od štirikratnih zaporednih ruskih prvakinj boljše z 28:27.

Sobotne tekmice, sicer drugo moštvo ruskega prvenstva, so zadnjo tekmo prvega dela tekmovanja izgubile proti madžarskemu Györu, kar je bil njihov najvišji poraz v sezoni (24:31). Tekma v Ljubljani bo le prvi polčas osmine finala. Krimovke so se na osmino finala pripravljale v domači dvorani ter na štiridnevnih pripravah v Podgorici. Poleg treningov so odigrale tudi prijateljsko tekmo proti Budućnosti.