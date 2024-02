Krimovke proti Ikastu lovijo potrditev izločilnih bojev lige prvakinj

Krimovke obračun čaka po slavju v gosteh pri Ferencvarosu, kjer so dosegle peto zmago in so na petem mestu v skupini B. Dobra novica je, da so zdravstveno stabilnejše in si danes želijo potrditi ti točki z Madžarske. Kot pravi trener Dragan Adžić, pa bo delo vseeno zahtevno.

Po bolezni je nazaj tudi izkušena zunanja igralka Barbara Lazović, ki pravi, da so se dobro pripravile. "Imele smo nekaj več časa za pripravo. Ne glede na to, da je Ikast zelo kakovostna ekipa, mislim, da bo na sobotni tekmi odvisno predvsem vse od nas samih," je povedala in dodala: "Ikast krasi res hitra igra s protinapadi, z dobrim tekom, zato moramo biti osredotočene pri vračanju v obrambo. Ob tem moramo narediti čim manj tehničnih napak, da nas ne bi posledično s tem kaznovale."