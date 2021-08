Krimovke prvi del priprav 'kronale' z vzponom na Vršič

Na turnirju najboljših rokometnih reprezentanc na Japonskem ostajata Oceane Sercien Ugolin ter Alison Puineau, ki sta se vsaka s po tremi zadetki proti Nizozemkam veselili napredovanja v polfinale, medtem ko je Matea Pletikosić v dresu Črne gore morala priznati premoč Rusinjam. Ni pa to edina reprezentančna akcija, zaradi katere so krimovke odsotne s priprav na sezono 2021/22. Moči na evropskem prvenstvu v Podgorici meri tudi izbrana vrsta do 17 let, kjer nastopajo štiri krimovke – Nika Ocepek, Nika Bolčič, Žana Cerovak in Ina Simič.

Največji izziv bodo Györ, Vipers in Metz

Nova, že 27. zaporedna sezona rokometne Lige prvakinj se nezadržno približuje, zato Uroš Bregar taktično uigrava rokometašice pred evropskimi tekmicami. "Imamo težko skupino in ne pričakujemo, da bo katera od tekem enostavna. Najtežje se bo zoperstaviti Györu, Vipersu in Metzu. A igramo v Ligi prvakinj, kjer enostavnih tekem pravzaprav ni," prve evropske preizkušnje v izjavi za uradno spletno stran kluba pričakuje novinka v dresu Krima, Katarina Krpež Šlezak. "Moja želja je, da bom zdrava in kar najbolje pripravljena na izzive, ki nas bodo čakali." In kateri do sedaj je bil desnokrilni Srbkinji najbolj všeč? "Kolesarski vzpon na Vršič."