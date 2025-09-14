Krimovke prvič v novi evropski sezoni igrajo v Hali Tivoli

Krimovke so uvodno tekmo nove sezone na gostovanju v Franciji izgubile z 12 goli razlike. Čeprav s prikazanim ni bil zadovoljen, trener Žiga Novak računa, da je odigrana prva tekma vendarle nekoliko zmanjšala tremo predvsem med mlajšimi članicami ljubljanskega kolektiva.

Posledično se nadeja, da bodo igralke proti starim znankam iz Koprivnice, s katerimi so igrale tudi v pripravljalnem obdobju, prikazale boljšo igro. Podobno je v preteklih dneh razmišljala tudi izkušena Tamara Mavsar, ki je dejala, da starejše igralke s svojimi izkušnjami želijo pomagati mlajšim članicam kolektiva.

Želja Ljubljančank je, da bi v primerjavi s predstavo pred tednom dni naredile predvsem manj tehničnih napak in tako imele več pravih priložnosti. Tako strokovni štab kot tudi igralke si veliko obetajo tudi od podpore domače publike. Tekma v Hali Tivoli se bo začela ob 14. uri.