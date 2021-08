Krimovke prvo pripravljalno tekmo opravile z odliko

Varovanke Uroša Bregarja so slavile s 37:26 (22:9). Najbolj razpoložena je bila povratnica v dresu Krima, Tjaša Stanko (8 zadetkov). Gostiteljice so že v uvodnih minutah prevzele pobudo tako v napadu kot tudi v obrambi. Slovaške tekmice so v prvih 30. minutah realizirale zgolj devet strelov na gol, medtem ko so bile krimovke uspešne kar 22-krat. V drugem polčasu je trener Bregar priložnost ponudil tudi mladim rokometašicam, ki so brez težav zadržale prednost in se veselile prve zmage v tekmovalni sezoni 2021/22. V nadaljevanju pripravljalnega obdobja čaka ekipo še nekaj preizkušenj. Poleg tradicionalnih krajših priprav s črnogorsko Budućnostjo bodo konec avgusta ljubljanske rokometašice odpotovale še v hrvaško Koprivnico na Spominski turnir Josipa Samardžije Bepa ter v madžarski Balatonboglar.

Največji izziv bodo Györ, Vipers in Metz

Nova, že 27. zaporedna sezona rokometne Lige prvakinj se nezadržno približuje, zato Uroš Bregar taktično uigrava rokometašice pred evropskimi tekmicami. "Imamo težko skupino in ne pričakujemo, da bo katera od tekem enostavna. Najtežje se bo zoperstaviti Györu, Vipersu in Metzu. A igramo v Ligi prvakinj, v kateri lahkih tekem pravzaprav ni," prve evropske preizkušnje v izjavi za uradno spletno stran kluba pričakuje novinka v dresu Krima, Katarina Krpež Šlezak. "Moja želja je, da bi bila zdrava in kar najbolje pripravljena na izzive, ki nas bodo čakali. Čakajo nas številni, a prepričana sem, da bomo pokazale, iz kakšnega testa smo." Ali se bo njena napoved uresničila, bo pokazala že nedeljska pripravljalna tekma.

Izid:

Krim Mercator – Iuventa Michalovce 37:26 (22:9)