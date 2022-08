Krimovke prvo uradno tekmo končale z visoko zmago

Krimovke so medtem že odigrale prvo uradno (mednarodno) tekmo. V Ljubljani so gostile stare znanke iz Hrvaške. Naslednjih nekaj dni, skupaj bodo opravili najmanj dva treninga, bodo v slovenski prestolnici gostovale rokometašice Podravke Vegete iz Koprivnice. Slovenske prvakinje in hrvaške podprvakinje so za zaprtimi vrati odigrale prijateljsko trening tekmo, ki so jo z 31:23 gladko dobile Krimovke. Slovenke in Hrvatice se bodo v kratkem spet udarile na pripravljalni tekmi, takrat pa bo dvoboj v Koprivnici.

Izid:

Krim Mercator - Podravka Vegeta 31:23 (17:12)