Krimovke pustile velik pečat, Tjaša Stanko prva strelka prvenstva

Med ključnimi igralkami reprezentance je bila Tjaša Stanko , ki ni blestela le kot kapetanka, temveč tudi kot najboljša strelka in asistentka skupinskega in glavnega dela prvenstva. Z 48 zadetki in 41 asistencami je bila zagotovo nepogrešljiv člen slovenske igre, saj je tekmovanje sklenila kot najboljša tako pri golih kot podajah med vsemi udeleženkami tekmovanja stare celine. Podobno je navduševala tudi vratarka Maja Vojnovič , ki je s kar 62 obrambami po sedmih tekmah zasedla 3. mesto na lestvici najučinkovitejših čuvajk mreže tega turnirja. Ob njej pa je svojo priložnost dobro izkoristila tudi mlada Dijana Đajić , ki je prispevala 13 pomembnih obramb.

Napadalno moč Slovenije so dodatno gradile Ana Abina , ki je bila z 31 zadetki druga najboljša strelka ekipe, njena sestra Ema Abina s šestimi zadetki, Manca Jurič z enajstimi zadetki. Med strelke sta se vpisali tudi komaj 18-letni Tea Pogorelc in Elena Erceg . Prva je na tekmi proti Švici, kot še piše na uradni spletni strani kluba, dosegla prvenec na velikem članskem tekmovanju, skupno pa za svojo reprezentanco prispevala 4 gole. Ercegova je na tekmi proti Danski prav tako zabeležila svoja prva zadetka, ko je dvakrat zatresla mrežo.

Krimovke so v dresu slovenske reprezentance zaključile s svojimi nastopi na letošnjem evropskem prvenstvu: vknjižile so tri zmage in štiri poraze. Podpisale so se pod 102 gola, kar je več kot polovica vseh zadetkov naših reprezentantk. Njihov vpliv na igro je neprecenljiv, kar potrjujejo tudi ekipni uspehi in borbenost mlade zasedbe, ki je in bo rastla z vsako tekmo.