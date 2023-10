Krimovke s prvo lovoriko v sezoni: 'Takšne organizacije še ni bilo'

Superpokalni turnir se je sicer z dvema polfinalnima obračunoma v Logatcu začel v petek. Krimovkam, ki so takrat nastopale v precej okrnjeni zasedbi (z le devetimi igralkami), so nasproti stale gostiteljice. In kaj kmalu po prvem sodnikovem žvižgu je postalo jasno, da Logatčanke veliko možnosti za napredovanje nimajo. 14:4 je bilo po eni četrtini tekme, 31:10 po polovici. V zasedbi Dragana Adžića sta s po 17 zadetki zasijali Manca Jurič in Elena Erceg, Tjaša Stanko in Ema Abina sta jih dodali po devet, Nina Spreitzer pet, Valentina Klemenčič pa tri – za končnih 60:22 in mesto v finalu slovenskega superpokalnega tekmovanja.

Takrat je bilo srečanje bolj napeto, na drugi strani tigric so namreč stale Ajdovke. Izenačena predstava obeh ekip do desetem minute, nato pa so se tigrice po treh golih Tamare Mavsar in dveh Tjaše Stanko nekoliko odlepile. A ne za dolgo. Do konca prvega polčasa so se tekmice uspele približati, Krimovke pa so se na glavni odmor odpravile z minimalno prednostjo (16:15).