'V Budimpešto gremo po presenečenje, vendar ne moremo ničesar obljubiti'

Madžarski Ferencvaroš oz. krajše FTC je v zadnjem krogu doma prepričljivo premagal Podravko, v skupini B pa ta čas zaseda visoko 3. mesto (sedem zmag, trije porazi). Prepričljiv je bil tudi na prvi medsebojni tekmi v tej sezoni, ko je v začetku lanskega oktobra v Tivoliju premagal Krimovke s 33:22.

Nina Zulić FOTO: Damjan Žibert

"Priigrati si moramo več priložnosti za lahke zadetke, kar nam odpira možnosti za presenečenje oziroma uspeh," je pred odhodom na Madžarsko za uradno klubsko speltno stran povedal ljubljanski strateg Žiga Novak in dodaja: "Vemo, da smo sposobni dobrih predstav in si želimo presenečenja, vendar ne moremo ničesar obljubiti."

Srednja zunanja Nina Zulić, ki je pred kratkim s klubom podaljšala pogodbo, ključ do uspeha vidi tudi v ekipnem duhu. "Naša naloga je, da se z njimi borimo vseh 60 minut, gremo odločno v duele in si med seboj pomagamo. Vseh sedem, ki bodo v tistem trenutku na terenu, mora dihati kot eno." Strateg Ljubljančank Žiga Novak pričakuje še bolj zahteven obračun kot pred dnevi v Romuniji ...

Žiga Novak FOTO: Damjan Žibert

