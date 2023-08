Krimovke s tekmo proti Budućnosti 'zagnale motorje'

Rokometašice Krima Mercartorja so sprva opravile skupni trening z zasedbo iz črnogorske prestolnice, nato je sledila še prva pripravljalna tekma tega poletja. Ljubljančanke so se v ogrevalni dvorani Arene Stožice pomerile proti Budućnosti iz Podgorice, ki jo vodi Bojana Popović, in zmagale za dva gola (34:32).

Enako velja za prijateljski dvoboj proti ekipi CSM Bucuresti, ki se bo v slovenski prestolnici ustavila konec tedna. V soboto bodo aktualne slovenske in romunske državne prvakinje opravile skupen trening, dan kasneje pa sledi še prijateljsko srečanje. Prav tako v ogrevalni dvorani stoženske lepotice.

V nadaljevanju priprav zasedbo Dragana Adžića čakata dva rokometna turnirja. 19. in 20. avgusta v francoskem Metzu, kjer bodo poleg gostiteljic in Krimovk nastopale še rokometašice madžarskega FTC-ja in črnogorske Budućnosti, 26. in 27. avgusta pa še v Koprivnici na tradicionalnem memorialu Josipa Samaržija - Bepa.