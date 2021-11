Krimovke se bodo na zmagovalno pot skušale vrniti v Moskvi

Rokometašice Krima Mercatorja v nedeljo čaka nova evropska preizkušnja. V okviru sedmega kroga EHF Lige prvakinj se bodo pomerile proti ruskemu CSKA-ju. Ljubljančanke bodo v Moskvi lovile drugo zmago v evropski sezoni. Tekmovalno pavzo je novopečena trenerka ekipe Natalija Derepasko s sodelavci izkoristila za obnovo kondicije in taktično pripravo na dvoboj v ruski prestolnici.

icon-expand Natalija Derepasko FOTO: RK Krim Mercator

Vodstvo ljubljanske ekipe se je pred dvema tednoma zavoljo slabih izidov na mednarodni sceni sporazumno razšlo s trenerjem Urošem Bregarjem. Na vročo strokovno klop se je usedla Natalija Derepasko, pod vodstvom 48-letne Ukrajinke s slovenskim potnim listom pa so Krimovke po spodbudni predstavi v prvem polčasu in vodstvu z devetimi goli v nadaljevanju povsem popustile in proti tekmicam iz norveškega Kristiansanda, gre za aktualne prvakinje tekmovanja, doživele peti poraz v skupini B. Pred tem so slovensko ekipo premagali tudi madžarski Györ, francoski Metz, švedski Sävehof in danski Odense, na dosedanjih tekmah je Krim na kolena položil le turški Kastamonu.

Krimovke so zadnjo evropsko tekmo odličnom odprle, proti aktualnim prvakinjam z Norveške vodile že za devet golov, v nadaljevanju pa močno popustile in tesno izgubile.

Ljubljančanke v nedeljo čaka nova evropska preizkušnja. V Moskvi se bodo v okviru sedmega kroga EHF Lige prvakinj pomerile proti ruskemu CSKA-ju. Moskovčanke so se preteklo sezono v Ligi prvakinj prebile vse do zaključih bojev najboljše četverice. Ena od ovir na njihovi poti je bila tudi ekipa Krima Mercatorja, s katero so se srečale v osmini finala. Krimovke so bile v začetku marca boljše za pet zadetkov (25:20), ko sta največ zadetkov za zmago prispevali Oceane Sercien Ugolin (šest) in Nataša Ljepoja (pet), na povratnem obračunu so slavile Rusinje (27:21). V nadaljevanje tekmovanja se je zaradi boljšega skupnega seštevka obeh tekem prebila zasedba CSKA-ja. V konkurenci ekip stare celine so na koncu zasedle (nehvaležno) četrto mesto. Rusinje so v tej sezoni evropskega tekmovanja na petih tekmah zbrale tri zmage in dva poraza.

icon-expand Tjaša Stanko FOTO: Aljoša Kravanja

Nazadnje so dobile obračun proti aktualnim prvakinjam iz Kristiansanda in zabeležile poraz proti danskemu klubu Odense. "Za nami sta dva tedna, ki smo ju izkoristili za pripravo na nove tekmice in odpravili napake iz drugega polčasa današnje tekme. Zagotovo bomo črpali pozitivne stvari iz prvega dela igre proti Vipersu, ko smo odigrali odlično tekmo. Upamo na boljši rezultat v Moskvi. Čaka nas izjemno zahtevno delo," je sredi priprav na naslednji evropski izziv za uradno spletno stran kluba dejala Natalija Derepasko, ki je s sodelavci krajšo tekmovalno pavzo izkoristila za obnovo kondicije, Krimovke pa so odigrale tudi dve tekmi državnega prvenstva in obe zanesljivo dobili. "Lačne smo zmage in to se vidi na terenu. Res si želimo zmage," pred novim evropskim izzivom, ki Ljubljančanke čaka v Moskvi, pravi prva strelka ekipe Tjaša Stanko. Rusinje trenutno v skupini B zasedajo peto mesto. Ekipo CSKA-ja večinoma sestavljajo domače igralke, pomembna okrepitev tekoče sezone je gotovo Ana Gros, slovenska reprezentantka in najboljša strelka (dosegla je 135 zadetkov) Lige prvakinj v sezoni 2020/21.

icon-expand Ana Gros FOTO: AP

Velenjčanka se je v Moskvo preselila iz francoskega Metza. Do zdaj je za aktualne ruske prvakinje zaigrala na dveh evropskih tekmah in dosegla 16 zadetkov. Poleg Slovenke so nevarne tudi domačinke. Karina Sabirova je v tekoči sezoni dosegla že 20 zadetkov, 18 sta jih dodali Antonina Skorobogatchenko in makedonska rokometašica na poziciji desnega krila, Sara Ristovska.