Krimovke se ne bojijo vrnitve navijačev v Moskvi

V taboru serijskih slovenskih rokometnih prvakinj verjamejo, da lahko ponovijo igro v obrambi, ki bo tudi tokrat ključ do uspeha. "Poskušali se bomo čim manj obremenjevati z rezultatom, ponoviti dobro obrambo, v napadu pa biti še bolj natančni," je o rezervah in dobrih rečeh s tekme v Ljubljani spregovorila krožna napadalka Krima Mercatorja Nataša Ljepoja, ki je blestela v Stožicah s petimi doseženimi zadetki. Pred povratno tekmo v ruski prestolnici razmišlja: "V zadnjih desetih minutah tekme v Ljubljani nam je padla zbranost, prejele smo nekaj lahkih golov. To se nam ne sme še enkrat zgoditi, definitivno pa se to na povratni tekmi pričakuje, saj bodo igrale pred navijači. Pomembno bo imeti hladno glavo in iti na zmago."