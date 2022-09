Krimovke se selijo v Tivoli

Krimovke so pred dnevi na Češkem prišle do prve evropske zmage v novi sezoni.

Spomin na zadnjo odigrano tekmo v hramu slovenskega športa je še vedno živ. V soboto, 26. marca, so Krimovke tam gostile madžarski Ferencvaros. Prvo od dveh srečanj, ki je odločalo o napredovanju med najboljših osem ekip stare celine. In ljubljanska zasedba ga je opravila z odliko. Na krilih lepega števila domačih navijačev so Ljubljančanke naredile velikanski korak v napredovanju v četrtfinale EHF lige prvakinj. Priigrale so si prednost sedmih zadetkov, jo na povratnem obračunu v Budimpešti ubranile ter se po devetih sezonah znova veselile uvrstitve med najboljših osem v Evropi.

Priložnost za ponovitev uspeha se ponuja v nadaljevanju sezone, ko bodo Krimovke, kot poroča uradna spletna stran kluba, domače evropske tekme (z izjemo obračuna proti Brestu) odigrale na parketu Hale Tivoli. Prvi dvoboj jih v dvorani pod Rožnikom čaka 9. oktobra, ko bodo v prestolnici znova gostovale Madžarke.



13 Krimovk na seznamu državnih reprezentanc

Zaradi tedna Evropske rokometne zveze (EHF) bo prvi oktobrski vikend minil brez tekem EHF lige prvakinj. Nov evropski obračun tako Krimovke čaka šele 9. oktobra. A do takrat ne bodo počivale. 13 Krimovk bo med krajšim reprezentančnim premorom zastopalo barve svoje države, na delu pa bo tudi glavni trener Dragan Adžić. Slovenski selektor je na seznam uvrstil osem rokometašic Krima Mercatorja. Na pripravljalnih tekmah proti Madžarkam bodo reprezentančni dres nosile Ema Abina, Valentina Klemenčič, Barbara Lazović, Nataša Ljepoja, Tjaša Stanko, Maja Svetik, Alja Varagić in Nina Žabjek.

Dve prijateljski tekmi čakata tudi Barbaro Arenhart, Brazilke se bodo pomerile proti Švedinjam. Jovana Risović se bo s srbsko izbrano vrsto udeležila mednarodnega turnirja Carpathian Trophy, kjer jo čakajo obračuni z Avstrijkami, Špankami in Romunkami. Zadnje priprave pred novembrskim evropskim prvenstvom bo s črnogorsko reprezentanco opravila Jovanka Radičević, s češko Sara Kovarova, s poljsko pa Aleksandra Rosiak.