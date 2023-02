Krimovke še vedno upajo na izločilne tekme

Krimovke so imele tudi malce sreče, saj so Francozinje zgolj remizirale in pustile vprašanje o napredovanju v izločilne bolje še odprto.

Ta bo v zadnjem krogu v predmestju Stuttgarta v nedeljo gostil zadnjeuvrščeni češki Banik iz Mosta, ki je izgubil vse dosedanje dvoboje, njegova razlika v danih in prejetih golih pa znaša -209 (322:531). Slovenska in nemška ekipa sta na dosedanjih trinajstih tekmah zbrali po deset točk. Oba njuna medsebojna dvoboja sta se končala z razliko sedmih golov, Krim je v Nemčiji izgubil s 23:30, v Ljubljani pa zmagal s 35:28. V medsebojnih tekmah Bresta in Bietigheima je francoska ekipa osvojila tri točke. Na prvem medsebojnem obračunu v Nemčiji sta se ekipi razšli z neodločenim izidom 25:25, na drugem pa je Brest zmagal z 32:28. " Prepričan sem, da se bomo zbrali in proti CSM Bucaresti odigrali najboljšo tekmo v tej sezoni," sporoča trener Ljubljančank Dragan Adžić .

Romunska Bukarešta in norveški Vipers Kristiansand sta si že pred zadnjim krogom zagotovila nastop v četrtfinalu. Prva je zbrala 22, drugi pa 21 točk. V izločilne boje za četrtfinale sta se že prebila danski Odense s 14 in madžarski Ferencvaros s 13 točkami, zadnja dva udeleženca pa bosta znana po tekmah zadnjega kroga, ki bo 11. in 12. februarja. V soboto bo tekma Brest - Vipers Kristiansand, dan kasneje pa Krim Mercator - Bukarešta, Bietigheim - Banik Most in Odense - Ferencvaros. "V ponedeljek se začenjajo priprave na tekmo s CSM Bucuresti in verjamem v ekipo, da si lahko doma priigramo zmago," je odločna Tjaša Stanko.

Brest ima pred zadnjim krogom 12, Bietigheim in Krim Mercator po deset, Banik Most pa je brez točk.