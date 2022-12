Krimovke se zavedajo: Nismo v položaju, ko bi lahko bile sproščene

In ker so prav varovanke Pabla Morele njihove neposredne tekmice v boju za tako želeno šesto mesto skupine A, ki še vodi v nadaljevanje tekmovanja, bi bili dve točki vredni zlata. "Nismo v položaju, ko bi lahko bile sproščene. Zavedamo se, da je ekipa Bresta izjemno močna, na vsaki igralni poziciji imajo dve ali tri odlične rokometašice. Ne glede na to, da smo prvo tekmo proti Francozinjam dobile, smo naredile nekaj napak, ki smo jih v tem tednu skušali popraviti. Vemo, katere so njihove najnevarnejše igralke in kje so njihove pomanjkljivosti. Odigrati bomo morale še bolje kot na domačem igrišču in verjamem, da se lahko z upoštevanjem taktike v Ljubljano vrnemo z dvema točkama," pred eno pomembnejših tekem sezone pravi kapetanka Barbara Lazović.