Adžić: Ekipa je v tem trenutku v najboljši formi odkar delujem v klubu

Francoske tekmice so praktično vse od lanskega zaključnega turnirja najboljše četverice še brez poraza. To sezono so začele odlično in so po šestih krogih s skoraj popolnim izkupičkom šestih zmag in remija na vrhu skupine A z 11 točkami, Ljubljančanke so tretje z osmimi točkami. Zdaj jih čakata dve zaporedni medsebojni tekmi, prva v nedeljo v Ljubljani, druga pa nato v soboto, 16. novembra, v Metzu.