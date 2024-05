Krimovke slovensko olimpijsko baklo ponesle po Ljubljani

Slovenska bakla, ki bo na svojem trimesečnem popotovanju po Sloveniji širila vrednote olimpizma, povezovala ljudi z vseh koncev države in navduševala vse udeležence, se je najprej ustavila v Dragomeru, pozneje v Horjulu, nazadnje pa še v slovenski prestolnici, kjer so jo lahko občudovali Ljubljančani in Ljubljančanke.

Pred Mestno hišo, kjer je bilo središče vsega dogajanja, jo je visoko v zrak dvignil Rajmond Debevec in pozneje skupaj s Krimovkami krenil po ulicah Ljubljane. Na Ribji brvi jo je trikratni dobitnik olimpijske kolajne predal Barbari Lazović. Sledil je lahkoten tek do Prešernovega trga, kjer jo je iz rok kapetanke sprejel nekdanji alpski smučar Rok Perko. To je bil prvi krog poti slovenske bakle v naši prestolnici. Sledilo, kot poročajo na uradni spletni strani kluba, jih je še nekaj, skozi katere so si ta simbol olimpizma predajali še drugi predstavniki ljubljanskih športnih kolektivov.