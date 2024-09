Krimovke ohranjajo prednost dveh zadetkov

Rokometašice Krima Mercatorja so na prvih dveh tekmah v Ligi prvakinj prišle do želenega rezultata. Čeprav je na prvi tekmi proti hrvaški Podravki Vegeti igra še nekoliko šepala, so rokometašice proti danskemu Nyköbingu pokazale povsem drug obraz in prišle do visoke zmage (35:25). Tokrat so na vrsti Romunke, ki so v zadnjem času v izjemni formi. Kljub nekaj zdravstvenim težavam (doma so ostale Tamara Mavsar, Črnogorka Itana Grbić in Avstrijka Philomena Egger) so v ljubljanski zasedbi prepričani, da se tekmicam lahko zoperstavijo.