Krimovke tri tekme pred koncem že do naslova prvakinj

Rokometašice Krima Mercatorja kot vselej blestijo tudi v tej sezoni prve ženske rokometne lige. Pred obračunom proti Ajdovkam so zabeležile kar 16 zmag in so bile tako še neporažene. Tokrat se je tekma končala s 34:17 v korist Ljubljančank za 17. zmago v sezoni in potrditev naslova državnih prvakinj. Ljubljanska ekipa si je z novo zmago pred tekmicami iz Ajdovščine na lestvici ustvarila šest točk naskoka. Do konca tekmovanja sicer obema ekipama preostajajo še tri tekme, a ima Krim Mercator že boljši izkupiček na medsebojnih tekmah. Dosedanje tri izmed štirih medsebojnih tekem v sezoni je namreč dobil.