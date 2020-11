Krimovke tudi proti vodilni ekipi skupine odkrito po dve točki

Rokometašice Krima Mercatorja so v 6. krogu Lige prvakinj gostovale pri madžarskem FTC-ju. Igralke domačega Ferencvaroša so nazadnje slavile zmago z 32:25, čeprav je bil izid dobrih deset minut pred koncem še izenačen. "Prvi polčas smo odigrali zelo dobro in vse do 48. minute je bil izid poravnan. Na koncu nam je zmanjkalo izkušenj, rokometašice so bile v krču. Obramba ni več delovala tako kompaktno, nato so tekmice naredile razliko, ki je nismo mogli več ujeti,"se spominja zadnje tekem v Ligi prvakov trener Ljubljančank Uroš Bregar. "Zaradi prekinitve prvenstva smo ostali brez zaostale tekme domačega prvenstva, tako da bomo iskali nove točke prav v Ligi prvakinj doma,"je za uradno spletno stran kluba dejal trener serijskih slovenskih prvakinj, ki se zaveda, da njegove punce v soboto čaka zares zahtevna naloga. Za drugo zmago v Evropi bodo verjetno morale odigrati najboljšo predstavo v tem delu sezone. Štiri zmage in tesen poraz proti norveškemu Vipersu je statistika tokratnih tekmic, ki so nevarne predvsem z leve pozicije. Izkušeni Siraba Dembele Pavlović in Cristina Georgiana Neagu, ki je na vsega treh tekmah dosegla 28 golov, skupaj z Brežičanko Barbaro Lazović tvorijo strelsko najnevarnejši trojček. V sezoni 2018/19 sta se ekipi dvakrat že pomerili in si zmagi razdelili – na prvi tekmi so bile z 32:26 boljše Romunke, na povratni na Kodeljevem so s 23:22 slavile tigrice. V dveh sezonah pred tem je razmerje zmag 4:0 za sobotne gostje.

Ljubljanske predstavnice so imele pred evropsko preizkušnjo tekmovalno prost teden, saj je bilo domače prvenstvo zaradi zdravstvenih težav in odrejenih karanten za 14 dni zamrznjeno. So pa te dni izkoristile za priprave na tekmice, s katerimi se bodo pomerile dvakrat, najprej v Stožicah, nato še na gostovanju v romunski prestolnici.