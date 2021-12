Krimovke tudi v novo leto vstopajo z Natalijo Derepasko

Natalija Derepasko je vodenje Krima Mercatorja prevzela pred oktobrsko domačo tekmo proti norveškemu Vipersu, ko so krimovke proti tretjeuvrščeni zasedbi minule sezone doživele tesni poraz (26:27). Še korak naprej je ekipi uspel proti CSKA-ju. Na treh tekmah Delo EGF Lige prvakinj je ljubljanska ekipa vknjižila tri točke. Po odličnih igrah tigric ostaja na mestu glavne trenerke do konca aktualne sezone. 48-letna nekdanja rokometašica, že vrsto let trenerka mlajših selekcij in pomočnica glavnega trenerja, je s svojim načinom dela upravičila izbor vodstva kluba in pridobila zaupanje igralk. Tekmovanje v Evropi z ekipo nadaljuje v soboto 8. januarja, ob 18. uri, ko tigrice čaka gostovanje na Norveškem.

Derepaskova je največje uspehe kariere dosegla ravno s Krimom, saj se je dvakrat povzpela na evropski prestol, še trikrat pa igrala v finalu. Svojčas je bila najboljša strelka Lige prvakinj (1999, 2003, 2006). Rokometno pot je začela v Spartaku, ustalila se je v Sloveniji. Že vrsto let deluje kot trenerka mlajših selekcij kluba, izkušnje ima tudi z reprezentančnim rokometom. Slovenska Ukrajinka poudarja, da je igra tigric drugačna le v detajlih. "V rokometu je treba uživati. Ko se zabavaš, si sproščen in lažje pokažeš svoje znanje. Rokometašicam skušam dopovedati, da morajo imeti zmagovalno mentaliteto," je za klubsko spletno stran dejala Natalija Derepasko.

Nova člana strokovnega moštva sta med decembrskim premorom zaradi svetovnega prvenstva v Španiji postala kondicijski trener Marko Felja, ki je pred tem deloval tudi v Trebnjem in Živa Otoničar, ki zaključuje študij fizioterapije.