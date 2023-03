'Krimovke v Bukarešti čakajo fanatični nogometni navijači'

Krimovke, zmagovalke rokometne Lige prvakinj v letih 2001 in 2003 in še trikratne finalistke, so proti Rapidu, novincu v tem tekmovanju, nalogo opravile dobro.

Posebej v drugem polčasu so pokazale želeno igro, eno najbolj učinkovitih ekip v Ligi prvakinj so tudi po zaslugi 18 obramb Barbare Arenhart pustile precej pod 30 zadetki, ter bodo na povratno tekmo lahko šle s previdnim optimizmom. Previdnim zato, ker je romunska zasedba v skupinskem delu doma oddala vsega točko. "So domača ekipa in tega se še kako zavedamo. Pripravljene smo na vse, saj vemo, da nas v Bukarešti čaka navijaški kotel," se zaveda zahtevnosti naloge na povratni tekmi v romunski prestolnici kapetanka Krimovk Nina Žabjek.