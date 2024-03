Krimovke v Bukarešti lovijo visok zaostanek

Kljub visokem zaostanku rokometašice ljubljanskega kluba ne mečejo puške v koruzo. Trener Ljubljančank Dragan Adžić je pred tekmo napovedal bolj agresivno igro kot na prvi tekmi v Ljubljani pretekli konec tedna.

"Do razlike je prišlo v prvih 12 minutah tekme, za tem sta bili ekipi izenačeni in sta se pokazali kot enakovredni nasprotnici. Nikakor se pred povratno tekmo ne predajamo, vidimo cilj pred sabo in naredili bomo vse, da rezultat preobrnemo," je dejal črnogorski strateg na klopi Krima.

Napovedal je predvsem večji pritisk na prvo strelko romunske zasedbe Cristino Neagu, ki je v Ljubljani dosegla deset zadetkov. "Imamo rešitve za to, da omejimo učinek njihove najboljše igralke, treba je razviti boljši prehod v napad, vse to smo pokazali v drugem delu tekme v Ljubljani," je dodal.