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Krimovke v elitni deseterici klubov, ki imajo zagotovljeno Ligo prvakinj

Ljubljana, 13. 06. 2026 08.12 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Krim Mercator

Krim OTP Group Mercator bo tudi v sezoni 2026/27 nastopal v EHF Ligi prvakinj. Evropska rokometna zveza (EHF) je namreč potrdila, da ima ljubljanski klub, kot eden od zgolj desetih klubov, zagotovljeno mesto med 16 najboljšimi ekipami stare celine.

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Krimovke bodo tako v najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju nastopile že 32. sezono zapored, kar predstavlja absolutni rekord med vsemi evropskimi klubi – tako v ženski kot tudi moški konkurenci. Neprekinjena prisotnost med evropsko elito že več kot tri desetletja potrjuje stabilnost, tradicijo in ugled kluba v mednarodnem rokometnem prostoru.

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V sezoni 2026/27 bo tekmovalni sistem EHF Lige prvakinj ostal nespremenjen. Skupinski del tekmovanja bo sestavljalo 16 ekip, razdeljenih v dve skupini po osem ekip. Nova sezona se bo pričela že prvi septembrski konec tedna, 5. oz. 6. septembra 2026.

Danec Rasmus Poulsen bo v novi sezoni poveljeval Krimovkam.
Danec Rasmus Poulsen bo v novi sezoni poveljeval Krimovkam.
FOTO: Krim Mercator

Poleg Krimovk, so si neposredno mesto v EHF Ligi prvakinj v prihajajoči sezoni zagotovili še aktualni evropski prvak Metz (Francija), Podravka (Hrvaška), Esbjerg (Danska), Brest (Francija), Blomberg-Lippe (Nemčija), Györi (Madžarska), Budućnost (Črna gora), Storhamar (Norveška) in Gloria Bistrita (Romunija). Za preostalih šest mest v tekmovanju pa kandidirajo Odense, Nykøbing (oba Danska), Borussia Dortmund (Nemčija), FTC (Madžarska), Sola, Molde (oba Norveška) in CSM Bucuresti (Romunija).

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Dokončna sestava udeležencev bo znana pred žrebom skupin, ki bo 26. junija 2026 na Dunaju.

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