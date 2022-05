Dogajali so se precej večji športni čudeži, kot bi bil preboj Krima v polfinale

V športu se lahko zgodi marsikaj in tudi takšnih preobratov je bilo v zgodovini ogromno. Nekaj odmevnejših presenečenj so v preteklosti uprizorile tudi Krimovke. V finalu EHF Lige prvakinj v sezoni 2002/03 jim je nasproti stal El Osito L’Eliana Valencia, ki je prvo tekmo dobil za tri gole (30:27), na povratnem srečanju pa so Ljubljančanke pokazale svojo moč. Tekmice so nadigrale za osem zadetkov in se pred domačimi navijači veselile drugega naslova evropskih prvakinj. V polfinalu EHF Lige prvakinj pa so nazadnje igrale v sezoni 2012/13.

Takrat so po prvem obračunu v rokah držale vstopnico za finale, od tekmic so bile boljše za dva gola, na povratni tekmi pa so popustile in napredovanja so se veselile Norvežanke, takrat rokometašice Larvika. Morda je zdaj napočil čas, da se izbranke Natalije Derepasko Skandinavkam maščujejo. "Nedeljska tekma se red ni izšla po naših željah. Želela bi si, da bi naredile manj otroških napak. Spremenila bi tudi igro v obrambi, ki bi morala biti bolj disciplinirana in agresivna," je svoje misli po nedeljskem porazu pred domačimi navijači strnila glavna trenerka Ljubljančank. "Če bomo odigrale, kakor znamo, potem jih lahko presenetimo. Pripravljen imam tudi kakšen adut v rokavu, a več o tem ne morem pred tekmo," je dodala glavna trenerka, ki bi na povratni tekmi od svojih varovank predvsem rada videla manj osnovnih napak. Te so nasprotnicam na pravi tekmi omogočile številne lahke priložnost iz protinapada. "V športu se rado dogajajo čudeži. Precej prej kot v vsakdanjem življenju. Dogajala so se že veliko večja čudesa v rokometu in športu nasploh, kot bi bil preboj Krima na Final Four," za konec sporoča 49-letna strokovnjakinja.