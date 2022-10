Krimovke v en glas: Računamo na pomoč tivolske energije

Ljubljančanke se v nedeljsko tekmo podajajo z lepo popotnico z zadnjega evropskega obračuna na Češkem. "Priprave so bile nekoliko lažje, saj nam je dala zmaga dodatno motivacijo," je na novinarski konferenci povedala krožna napadalka Valentina Klemenčič. "Osredotočiti se bomo morale na protinapade Madžark in jih zaustaviti. Imajo kakovostne posameznice, zato pričakujemo zahtevno tekmo, na kateri se bomo morale boriti do zadnje sekunde."

Serijske slovenske klubske prvakinje proti Madžarkam, del katere sta tudi nekdanji članici Krima Mercatorja Andrea Lekić in Dragana Cvijić, in ki po treh krogih EHF lige prvakinj zasedajo sedmo mesto v skupini A, bodo odločno napadle drugo evropsko zmago sezone. Prav tako kot Krimovke so tudi rokometašice iz madžarske prestolnice pri eni zmagi in dveh porazih. Dveh točk so se razveselile na uvodu sezone, ko so doma s 27:23 premagale danski Odense, na preostalih dveh tekmah pa so morale premoč priznati nemškemu Bietigheimu (20:40) in francoskemu Brestu (20:21). Krimovke sicer ne bodo mogle računati na svojo kapetanko Barbaro Lazović, ki bo tekmo zaradi težav s kolenom izpustila.