'Zavedamo se, kaj nam prinaša nedeljski dvoboj'

Ljubljančanke so v 12 krogih EHF Lige prvakinj zabeležile pet zmag in osem porazov. Dvakrat so premagale češki Banik Most, dvakrat varovanke Pabla Morele, edinim nemškim predstavnicam med evropsko rokometno smetano pa so na domačem parketu vrnile udarec za visok poraz na gostovanju. Na svojem računu imajo tako pred zadnjo odločilno preizkušnjo 10 točk – prav toliko kot nemški Bietigheim in le eno manj od francoskega Bresta.