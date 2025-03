Krimovke v hramu slovenskega športa lovijo rokometni čudež

Rokometašice Krima Mercatorja bodo danes odigrale povratno tekmo za uvrstitev v četrtfinale Lige prvakinj. Pri tem jih čaka težko delo, saj so prejšnji konec tedna prvi obračun v Nemčiji proti Ludwigsburgu izgubile z desetimi goli razlike. Povratni dvoboj bo v ljubljanskem Tivoliju. S prenosom na Kanalu A in VOYO začnemo ob 13.50.

EHF Liga prvakinj: Krim Mercator - Ludwigsburg FOTO: VOYO icon-expand

Ludwigsburg, katerega članica je tudi nekdanja krimovka Valentina Klemenčič, ki na prvi tekmi ni igrala, je pred domačimi gledalci prišel do gromozanske prednosti, ki jo bo zasedba Ambrosa Martina le stežka izničila. A v Krimovem taboru so poudarili, da so se dogajali tudi že večji čudeži, tako da obljubljajo precej boljšo predstavo.

"Predvsem moramo imeti mirne glave. Zavedati se moramo, da ne bomo nadoknadile razlike v prvih 15 minutah ali v prvem polčasu. Treba je stopnjevati igro, ne pa paničariti, tudi če se na začetku ne obrne po naših željah. Predvsem moramo ostati mirne in verjeti v to, da nam lahko uspe. Popraviti bo treba predvsem realizacijo in bolje izkoriščati priložnosti za zadetke," je povedala Ana Gros in pristavila še dva elementa v boju za morebiten preobrat - agresivno obrambo in več teka.

Ana Gros FOTO: Luka Kotnik icon-expand